Büyükşehir’den 13 ilçeye eşit hizmet

Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan grup yollarında stabilize, asfaltlama, bakım onarım ve yama çalışmaları yapan ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün verdiği talimatlar doğrultusunda ilçelere eşit hizmet ulaştırmak için vardiyalı olarak çalışıyorSokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Büyükşehir ekipleri, Bozova ilçesi Karacaören eskin mahallesi güzergahında stabilize yol yapımına devam ederken Akçakale ilçesi Mavitaş, Çukurca güzergahında yol bakım onarım yama çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri ayrıca, Karaköprü ilçesi Göbekli, Bozköy, Özgedik, Geçitköy, Akıncı, İrice güzergahında yol bakım, onarım, yama çalışması başlattı.Suruç ilçesi yoğurtçu, saygın, hacılar mahalleleri güzergahında deforme olmuş asfalt söküm ve bakım onarım çalışmalarına devam eden ekipler, Birecik ilçesi Güzelyurt güzergahında yağmur dan zarar gören yolda bakım ve şev açma çalışmalarını ise tamamladı.Siverek ilçesi aşağı İkizce Göktepe mahallesi güzergahında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan büz boru üretim tesisinde üretilen büz boru uygulama çalışmaları devam ediyor.

Her ilçeye eşit hizmet anlayışıyla Şanlıurfa'nın dört bir yanındaki vatandaşların rahat bir yaşam sürmesi için çalışmalarını büyük bir özveri ile yürüten ekipler, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde stabilize, asfaltlama, bakım onarım ve yama çalışmalarını sürdürüyor.