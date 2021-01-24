Cami lojmanı kül oldu

Amasya'da bir köyde tek katlı lojman olarak kullanılan evde yangın çıktı. Ezinepazar köyü Hunlar Camiisine ait tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ezinepazar köyü Hunlar camisinde sabah erken saatlerinde caminin lojmanı olan İmam Osman Avcı'nın ikamet olarak kullandığı tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

Sebebi henüz bilinmeyen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. İlk müdahaleyi yapmaya çalışan köylüler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelerek müdahale eden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.