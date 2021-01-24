Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Ocak son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Ocak son depremler verilerine göre sabah saatlerinde Ege Denizi'nde düşük şiddetli depremler meydana geldi. Gece yarısından itibaren kaydedilen en şiddetli deprem ise 3.6 büyüklük ile Kars'ta oldu. İşte 24 Ocak 2021 Pazar son depremler verileri…

DEPREM Mİ OLDU? 24 OCAK 2021 SON DEPREMLER,

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Ülkemizin aktif fat hatları içerisinde yer alması, Ege, Akdeniz ve Karadeniz açıklarında zaman zaman depremler meydana gelmesi bu sorunun yanıtının merak edilmesine sebep oluyor.

İşte, 24 Ocak 2021 son depremler listesi;

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