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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Ocak listesi

Ülkemizin farklı noktalarında gelişen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınarak kamuoyu ile paylaşılıyor. 24 Ocak sabah 09:00 itibarıyla Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen 21 deprem bulunuyor. Söz konusu depremlerin şiddeti, merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgiler de verileri aracılığıyla paylaşılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan Türkiye son depremler verileri…

Giriş Tarihi: 24.1.2021 09:23 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Ocak son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Ocak son depremler verilerine göre sabah saatlerinde Ege Denizi'nde düşük şiddetli depremler meydana geldi. Gece yarısından itibaren kaydedilen en şiddetli deprem ise 3.6 büyüklük ile Kars'ta oldu. İşte 24 Ocak 2021 Pazar son depremler verileri…

DEPREM Mİ OLDU? 24 OCAK 2021 SON DEPREMLER,

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Ülkemizin aktif fat hatları içerisinde yer alması, Ege, Akdeniz ve Karadeniz açıklarında zaman zaman depremler meydana gelmesi bu sorunun yanıtının merak edilmesine sebep oluyor.

İşte, 24 Ocak 2021 son depremler listesi;

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 24 Ocak son depremler listesi
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