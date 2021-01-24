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Doğuda kış: kısmen buz tuttu

'ta özellikle gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesiyle kısmen dondu.

MURAT YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.1.2021 10:41 ABONE OL
Doğuda kış: Muş Murat Nehri kısmen buz tuttu

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Muş'ta kar yağışının ardından bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kentte yaşam durma noktasına geldi.

OVADAN GEÇEN MURAT NEHRİ KISMEN DONDU

Eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle Murat Nehri kısmen buzla kaplandı. Sis ve buzla kaplanan Murat Nehri'nde oluşan buz kütlelerinin suyun yüzeyinde yabanı ördeklerin hareket etmesiyle ortaya güzel görüntüler çıktı.

Nehrin yüzeyinde buz tabakaları oluşurken, dondurucu soğukların hüküm sürdüğü kentte çok sayıda iş yeri ve evin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu ve ağaçlar kırağı tuttu.

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Doğuda kış: Muş Murat Nehri kısmen buz tuttu
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