EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

Engelli memur adaylarının gündeminde EKPSS tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. Tercih başvurusunu tamamlayan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeyi bekliyor. Tam bu noktada ÖSYM'den gelecek haberle tercih sonuçları merakla bekleniyor. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 EKPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
EKPSS tercih sonuçları son günlerde epey araştırılıyor. Geçtiğimiz sene 30 Kasım'da sona eren tercih sonuçları 17 Aralık'da açıklanmıştı. Bu seneki tercih sonuçlarının ise 5 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Detaylar şöyle;
EKPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.