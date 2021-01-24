EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile EKPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

Engelli memur adaylarının gündeminde EKPSS tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. Tercih başvurusunu tamamlayan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeyi bekliyor. Tam bu noktada ÖSYM'den gelecek haberle tercih sonuçları merakla bekleniyor. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 EKPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçları son günlerde epey araştırılıyor. Geçtiğimiz sene 30 Kasım'da sona eren tercih sonuçları 17 Aralık'da açıklanmıştı. Bu seneki tercih sonuçlarının ise 5 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Detaylar şöyle;