Emlakçılık sertifikası kursları başlıyor

Mersin Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Sinan Canpolat, 'Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde Değişiklik' gereği en az 100 saatlik emlak kursu sertifikası alma mecburiyeti getirildiğini söyledi.

Girişimler sonucunda Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) ve Toros Üniversitesi arasında işbirliği protokolu imzalandığını belirten Mersin Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Sinan Canpolat, "Bahse konu eğitimin kayıtlarını almaya başlamış bulunmaktayız. Kayıt için lise diploması, oda kayıt belgesi, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf gereklidir" dedi.

İlk grup kayıtlarının kontenjanın dolduğunu belirten Canpolat, "1 Şubat 2021 tarihinde, Toros Üniversitesi'nin 8 akademisyeni ile 3 Tapu Müdürü toplam 11 hocamız ile birlikte, Emlak Hukuku, Kadastro ve İmar Tapu Sicil, Pazarlama, Satış, Kiralama, Halkla İlişkiler, Stratejik Planlama ve İş Organizasyonu, MYK Sorumlu Emlak Danışmanı Pratik Bilgiler ve alt başlıklarıyla olmak üzere toplam 17 dersi uzaktan online bir eğitim ile akademik bir perspektifle Emlakçılık kursu başlayacaktır" diye konuştu.

Canpolat, "İkinci gurubun eğitimi ise 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır. İkinci gurup kayıtları TEMFED'e bağlı tüm oda ve derneklerimizde başlamıştır" dedi.