Bugün fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta sonu Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı, kapalı mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın çalışma saatleri binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; bilindiği üzere marketlerde olduğu gibi fırın gibi unlu mamul satıcılarının kısıtlama sürecindeki çalışma saatleri gibi detaylara da yer verilmişti. Peki, Bugün fırınlar açık mı? Hafta sonu fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…

HAFTA SONU FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ

23-24 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (25 Ocak) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…