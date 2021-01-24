Haliliye’de, kısıtlamadan muaf tutulan işyerleri denetleniyor

Kovid-19 salgını dolayısıyla da uygulanan kısıtlamalarda muaf tutulan işyerleri de, zabıta ekipleri tarafından denetleniyor. Zabıta ekipleri; kısıtlama saatlerinde muaf tutulan gıda satışı yapan işyerlerindeki denetiminde ruhsat, son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri ile temizlik, maske ve mesafe kurallarını kontrol ederken, kurallara uymayan işyerleri hakkında da işlem yaptı.Zabıta Müdürlüğü, 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen taleplerinde gerçekleştirilmesi için saha çalışmalarını gündüz ve gece mesaisiyle devam ettiriyor.