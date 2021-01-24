SON DAKİKA! Bakanlık'tan sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması geldi: Sokağa çıkma yasağı saat kaçta sona erecek? Yasaklar ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini kapsayan genelgeyi yayınladı. Günlük vaka sayısındaki düşüşle beraber normalleşme takvimi detayları merak ediliyor. Kısıtlama devam ederken yasakların kalkacağı tarih, genelge detayları ve muhtemel normalleşme takvimi de vatandaşların bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Peki, hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili son dakika detayları;

YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?

Kısıtlamalarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada 'Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.' demişti.