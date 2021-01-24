İhraç edilen FETÖ üyesi hakim tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu tarafından FETÖ bağlantıları tespit edildikten ihraç edilen 9 hakim ve savcı arasındaki 2 tetkik hakimi Ankara'da gözaltına alındı. Eski Yargıtay tetkik hakimi tutuklanırken Danıştay tetkik hakimi olan diğer FETÖ üyesi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen hakim ve savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu'nun kararıyla 9 Hakim ve Savcı geçen hafta meslekten ihraç edilmişti.

İhraç edilen tetkik hakimler Danışta tetkik hakimi Ceren Er ile Yargıtay tetkik hakimi Fazıl Ahmet Erdinç, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Fazıl Ahmet Erdinç

FETÖ üyesi iki hakim, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 3 kişinin hakkında beyanda bulunduğu ve teşhis ettiği Yargıtay tetkik hakimi Fazıl Ahmet Erdinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yine hakkında ifadeler bulunan Ceren Er, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.