Konya'nın Çeltik İlçesinde alınan sıkı tedbir ve önlemlerin ardından koronavirüs vakaları sıfıra indi. İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran'ın başkanlığında yürütülen tedbir ve önlemlerin olumlu sonuç vermesiyle birlikte ilçedeki vatandaşların da kurallara uymasıyla birlikte ilçe genelinde pozitif ve temaslı vaka sayısı sıfırlandı.

"VAKA VE TEMASLI SAYISINI SIFIRLADIK"

Kaymakam Yusuf Beran Vuran yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Çeltik ilçemizde sağladığımız tedbirler dolayısı ile şu anda köy ve mahalleler dahil olmak üzere pozitif vaka ve temaslı sayısını sıfırlamış bulunmaktayız. Çeltik ilçesine gelen her vatandaşımızın ilçe girişlerinde HES kodu sorgulaması yapıldı ve her hafta ilçemize kurulan Cuma pazarında denetimlerimizi hat safhada tutmayı başardık.

İlçede vaka sayısı sıfıra indi; konvoy yapıp alkışla kutladılar

'Birlikte Başaracağız' sloganı ile çıktığımız bu yolda bu başarıyı elde etmemizde katkı sağlayan başta sağlık çalışanlarımıza, imamlarımıza, muhtarlarımız, ilçe giriş ve çıkışlarında emniyet ve jandarma ekiplerine 7/24 HES kodu sorgulamasında gönüllü olarak görev alan öğretmenlerimize, her hafta cuma günleri ilçemizde kurulan pazar yerinde görev alan Vefa Destek Kurulu üyelerimize ile zabıta ekiplerimize, Çeltik Belediyesinin desteklerine, Kamu kurum ve kuruluşlarımızda HES kodu sorgulaması yapan personellerimize, filyasyon ekiplerinde görev alan personellerimize, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize, ilçemiz esnaflarına gönderilen bilgilendirme mektubu dikkate alan ilçe esnaflarımıza ve kurallara uyduğunuz için değerli Çeltik'li hemşerilerime teşekkür ederim." Dedi.

Konya’nın Çeltik ilçesinde koronavirüs vakalarının sıfırlandığı açıklandı.

"BİRLİKTE BAŞARDIK"

Sürecin aynı hassasiyetle önümüzdeki günlerde de devam etmesini temenni eden Vuran "İnşallah ilerleyen günlerde ilçemizde tekrardan pozitif ve temaslı vakalara rastlamamak umudu ile bu süreci 'Birlikte Başardık' diyebiliriz." İfadelerini kullandı.

ANONSLA DUYURULDU

Vakaların sıfırlanmasının ardından ilçe genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen konvoyda, vakaların sıfırlanma haberi anonsla duyuruldu. Jandarma aracından yapılan duyuruda, tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür edildi. Diğer taraftan bu süreçte büyük çaba gösteren hastane çalışanları da hastane bahçesinde bir araya gelerek vakaların sıfırlanmasını 1 dakikalık alkışla kutladı.