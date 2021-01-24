İstanbul Havalimanı'nda ağlatan kavuşma! İranlı baba 10 yıl sonra...

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Yıllar sonra kızı Rosanna'ya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Farshid Fathi'nin ilk sözü, "İnanılmaz" oldu. Rosanna'yı en son 3 bin 670 gün önce gördüğünü belirten Fathi, "En son gördüğümde 7 yaşındaydı. Şimdi de gördüğünüz gibi 17 yaşında ve çok güzel bir kız olmuş. İnanın içim içime sığmıyor. Çok teşükker ederim" diye konuştu. "Türkiye benim ikinci vatanım" diyen Farshid Fathi, "Türkiye'yi çok seviyorum. 5 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Kızımı gördüğüm için şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fathi, en son 2 yaşındayken gördüğü oğlu Bardia'ya da yakında kavuşacağını, birkaç ay sonra oğlunun Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Kızı Rosanna ise, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Mutluluktan içim içime sığmıyor. Birçok duyguyu bir arada hissediyorum. Neredeyse 11 sene oldu. Beraber ilk kez bu şekilde vakit geçireceğiz. Birbirimizi tanımaya çalışacağız " şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'Yİ GEZECEKLER



Taksiye binerek konaklayacakları otele giden baba ve kızı, birkaç gün İstanbul'da geçirdikten sonra Antalya'ya gidecek. Burada bir süre kaldıktan sonra Farshid Fathi ve kızı Rosanna, başta Kapadokya ve Efes Antik Kenti olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini kapsayan bir tura çıkacak.