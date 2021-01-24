İstanbul’un barajlarına kar müjdesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 32,38 olarak ölçüldü. 9 Ocak'ta yüzde 19,16 olan baraj doluluk oranı yüzde 13,22'lik artış gösterdi. Her bir barajdaki doluluk oranı ise bugün itibarıyla; Ömerli 33,78, Pabuçdere 12,34, Sazlıdere 12,74, Büyükçekmece 31,78, Alibey 42,95, Terkos 32,87, Kazandere 35,53, Elmalı 35,99, Darlık 51,02, Istrancalar 55,13 olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporuna göre, geçtiğimiz haftalarda ülkenin büyük kesiminde etkili olan kar yağışları yurda geri dönüş yapıyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülürken, yeni bir soğuk hava sisteminin Edirne'den giriş yapacağı söyleniyor. İstanbul dâhil olmak üzere birçok ilde etkili olacak kar yağışları barajlardaki doluluk oranları içinde umut oluyor.

HAFTA İÇİ KAR GELİYOR

İstanbul için yoğun kar yağışı tahminlerinde Perşembe gününe dikkat çekildi. Soğuk hava sistemi kar bırakmadan önce İstanbul ve Trakya arasında gidip geleceği ve kıyı kesimlere bu tarihten önce de kar yağışı bırakabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesin yer alan 5 günlük hava raporunda, Türkiye'nin birçok bölgesinin yeniden kar yağışının etkisi altına aldığı görülüyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.