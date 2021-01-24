Jandarma yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları yalnız bırakmıyor

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra kırsallarda yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşların da umudu oluyor.

İl Jandarma komutanlığı Kırsallarda yaşayan kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı vatandaşların umudu oluyor. Köylerde ve kırsallarda yaşayan kimsesi olmayan ve kronik rahatsızlığı olan yaşlı vatandaşları haftanın belli günlerinde ziyaret ediyorlar.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklama göre; "Sorumluluk alanlarında vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için kar kış demeden, 24 saat görev yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerimiz, aynı zaman da kırsal alanlarda yaşayan yanlarında kimsesi olmayan ve kronik bir rahatsızlığı olan yaşlı vatandaşlarımıza da şefkat elini uzatıyorlar. Haftanın belirli günlerinde bu vatandaşlarımızı ziyaret edip onların başta sağlık ve diğer ihtiyaçlarını giderirken, dert ortakları da olup, hayır dualarını alıyorlar. Bu davranışları yaşlılarımız tarafından takdir ile karşılanıyor. Yaşlılarımız "Allah Devlete zeval versin" diye hem ziyaret eden jandarma teşkilatımıza hem de Mehmetçiğimize hayır dualarını esirgemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Yaşlılarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bir Devlet olarak, hiçbir yaşlımızı sahipsiz bırakmıyor." denildi.