Jandarmadan uyuşturucu şebekesine şok darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalarda S.Ö. isimli şahsın yasa dışı yollarla Çin'den temin ettiği uyuşturucu maddeyi hava ve deniz yolu ile ülkeye getirdiğini belirledi.

Şüphelinin getirdiği uyuşturucuyu örgüt üyeleri M.T., Ü.B. ve kurye olarak kullanılan A.M.A. isimli şahıslar aracılığıyla İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğunu tespit eden jandarma harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takipte örgüt lideri S.Ö.'nün Avcılar ve Büyükçekmece'de depo kiraladığı, ardından Ataşehir'de ikamet eden ve uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapacak A.M.A. ile irtibat kurduğu belirlendi.

S.Ö.'nün faaliyetlerin tespit edilmesini önlemek ve uyuşturucu maddelerin yakalanmasının önüne geçmek için örgüt mensuplarını birbirinden çok uzak mesafedeki bölgelerden seçtiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, örgüt lideri S.Ö.'nün kurye olarak kullandığı A.M.A. isimli kadını yakın takibe aldı. A.M.A.'nin Büyükçekmece'de irtibatlı bulunduğu M.T'den bonzai isimli uyuşturucu maddeleri teslim aldığı sırada operasyon için düğmeye basıldı.

Kurye A.M.A.'nin evinde yapılan aramada evin çeşitli yerlerine gizlenmiş hassas teraziler ve 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. A.M.A.'nın uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen paraları ise buzdolabında sakladığı görüldü. Evde yüklü miktarda Türk lirası ve dolar ele geçirildi. Örgütün kullandığı araçta da bagaj kısmındaki torbalarda 100 kilogram bonzai, 2 kilogram mariuhana isimli uyuşturucu madde ve 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.M.A. ve M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, şebeke liderinin hakkındaki arama kararları nedeniyle örgütü yurt dışından yönettiği tespit edildi.