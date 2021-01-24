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Kablo çalarken akıma kapılıp öldü

’da kablo hırsızlığı yaptığı sırada akıma kapılarak ağır yaralanan 25 yaşındaki Abdurrahman Demirel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 24.1.2021 16:00 ABONE OL
Kablo çalarken akıma kapılıp öldü

Konya'da kablo hırsızlığı yaptığı sırada akıma kapılarak ağır yaralanan 25 yaşındaki Abdurrahman Demirel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Fevzi Halıcı Sokakta meydana geldi. Sokak üzerindeki elektrik trafosundaki kabloları keserken akıma kapılan Abdurrahman Demirel, ağır yaralandı. Durumu gören yanındaki 28 yaşındaki Burhan Demirel de akrabasını aracıyla Konya Şehir Hastanesine götürdü. Abdurrahman Demirel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Burhan Demirel de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

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Kablo çalarken akıma kapılıp öldü
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