Kadıköy'de manav dehşet saçtı: 1 yaralı!

Şüpheli M.S.T ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polisleri sebze ve meyve kasalarının arasında uzun süre mermi aradı. Orada bulunan bir kişi, "Evdeydik, silah sesi duyunca koştuk dışarı ne oluyor diye" dedi.