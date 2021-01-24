Bugün kargolar açık mı? 24 Ocak Pazar kargolar çalışıyor mu?

9 OCAK 2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Hafta sonu kapalı olacak işletmeler arasında kargolar yer almıyor. Kargolar muaf tutuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda açık olan işyerleri, kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bu bağlamda; genelgeye göre, sokağa çıkma yasağında kargolar açık olacak. Cumartesi günleri her kargo şirketinin mesai saati farklı olduğundan, ürün bekleyenler kargo şirketini arayarak çalışma saatlerini öğrenebilirler.

BAKANLIKTAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü sabah 05.00'de sonlanacağı belirtildi. Daha önce çıkarılan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.