Katil zanlısı öz yeğeni çıktı!

Batman'ın Kozluk ilçesinde köy mezarlığında ölü olarak bulunan Fahrettin Akın'ın öz yeğeni katil zanlısı olarak tutuklandı.

Kozluk ilçesine bağlı Karaoğlak köyü kırsalında koyun otlatan bir çoban, köy mezarlığında yerde yatan cansız bir erkek cesedi olduğunu fark etti. İsmi öğrenilemeyen çoban durumu jandarmaya iletti. Olay yerine sevk eden jandarma ve sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede cesedin Fahrettin Akın'a ait olduğu tespit etti. Akın'ın cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Akın'ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Ölü bulunan Fahrettin Akın

ÖZ YEĞENİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Akın'ı öldürdüğü iddiasıyla yeğeni Fırat Akın (35) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.