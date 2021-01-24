Kaymakamlık Allah’ın sessiz kullarını unutmadı

Çeşitli nedenlerle Safranbolu'nun çeşitli köylerine terk edilen sokak köpekleri unutulmadı. Safranbolu Kaymakamlığı, DASKUT Karabük İl Temsilciliği ve Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte ilçeye bağlı Ovacuma köyünde bulunan sokak hayvanlarını beslediler.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz soğuk kış günlerinde Allah'ın sessiz kullarını unutmadıklarını belirterek; "Çeşitli nedenlerle sokaklara terk edilen sokak hayvanları, bu soğuk kış günleri de yiyecek bulmada zorlanıyorlar. Kaymakamlık olarak sokak ta yaşayan bu Allah'ın sessiz kullarından da sorumluyuz, insanlık olarak da sorumluyuz. Şehir merkezinde bulunan hayvanlar hayvan sever ve hayırsever vatandaşlar tarafından bakılıyor ve onlara yiyecek veriyorlar. Sağ olsunlar Belediyemizin barınağındaki başta veteriner hekimimiz ve çalışanlarda bu hayvanların sağlık ve yiyecekleri ile ilgileniyorlar. Biz istedik ki ilçemize bağlı Ovacuma köyünde ve diğer köylerde de yaşamlarını sürdürmeye çalışan bu hayvanlarımıza da bakalım. Onların bu soğuk kış günlerinde Aaç kalmamaları için yiyecek bıraktık, zaman zaman bu tür faaliyetlerimiz diğer köylerimiz dede sürecek. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Öte yandan hasta olan hayvanların bakımını da Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri yaptı.