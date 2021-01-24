Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘Kendim düştüm’ dedi, dosya kapandı

‘Kendim düştüm’ dedi, dosya kapandı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 24.1.2021 ABONE OL
‘Kendim düştüm’ dedi, dosya kapandı
İstanbul Beyoğlu'nda 9 Kasım akşamı 4. kattaki daireden aşağı düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki İspanyol kadın Evelin B., yoğun bakımda günlerce süren ölüm kalım mücadelesini kazandı. Sağlığına kavuşan genç kadın olayla ilgili ifade verdi. Evelin B., arkadaşının ikametinde bulunduğu sırada arkadaşıyla aralarında tartışma yaşandığını, sinirli bir şekilde balkona geçtiği sırada dengesini kaybederek aşağıya düştüğünü söyledi. Cenk E.'nin kendisine herhangi bir teması olmadığını belirten genç kadın şikâyetçi olmadı. Bunun üzerine dosya kapandı. Olayla ilgili kadının Türk sevgilisi Cenk E., "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kendim düştüm’ dedi, dosya kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA