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Kısıtlamada yollar meydanlar boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yollar ve meydanlar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Taksim ve Sultanahmet Meydanı'nı boş bırakmadı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 16:02 ABONE OL
Kısıtlamada yollar meydanlar boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma günü saat 21.00'da başlayıp ve Pazartesi saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un yolları ve meydanları boş kaldı. Kısıtlamadan muaf tutulan turistler ise bunu fırsat bilerek vatandaşların olmadığı meydanlarda ve yollarda rahat rahat gezmenin tadını çıkardılar.

Turistler soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Sultanahmet Meydanı'nın Taksim Meydanının keyfini çıkardı. Tüm bunlara rağmen polisler kısıtlama günü belgesi olmadan sokağa çıkanları sıkı şekilde denetledi. Şehrin bir çok noktasında polis ekipleri tarafından denetim noktaları oluşturuldu. Kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkanlara para cezası kesildi.

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Kısıtlamada yollar meydanlar boş kaldı
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