Kısıtlamadan muaf tutulan bağışçılar kan bağışında yarışıyor

İlçe merkezi Dörtyol kavşağında kurulan Kızılay Kan Bağış Mobil aracı bir haftadır bağış almaya devam ediyor. Kısıtlamada da www.kanver.org sitesinden randevu alan bağışçılar, Kızılay aracına gelerek kan bağışında bulunabiliyor.

Kızılay Mobil aracı sorumlusu Doktor Narmin Guliyeva, üç ayda bir geldikleri Silopi'de halkın yoğun ilgisinin olduğunu belirterek, teşekkür etti.

31 Ocak gününe kadar ilçede olacaklarını ifade eden Guliyeva, "Virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında internetten www.kanver.org sitesinden randevu alarak gelip kan bağışında bulunabilirler. Duyarlı Silopi halkına çok teşekkür ederiz." dedi.

Bağışta bulunan Abdullah Gündüz ise, kan vermenin her vatandaşın görevi olduğunu ve bu şuurla üç ayda bir kan verdiğini söyledi.