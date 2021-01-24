Kısıtlamaya uymayıp kumar oynadılar! 55 bin lira ceza yediler

İstanbul Kağıthane'de, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde denetimlerde bulunan polis, açık olduğunu tesit ettiği bir kıraathaneye baskın düzenledi. Sosyal mesafe kuralına uymayarak kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye toplamda 55 bin lira ceza kesildi. İş yerinin ise henüz iki hafta önce mühürlenmiş olduğu ancak iş yeri sahibinin mührü kırarak içeride kumar oynattığı belirtildi. O anlar polis kameraları tarafından böyle görüntülendi.

Olay, İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi'nde 22 Ocak Cuma günü meydana geldi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde denetimlerde bulunan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bir kıraathanenin açık olduğunu tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis, içeride bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayarak kumar oynadığını tespit edilen 16 kişiye; "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi'ne Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 55 bin 504 lira cezai işlem uyguladı.

İŞ YERİ TEKRAR MÜHÜRLENDİ

Öte yandan iş yeri içerisinde denetimlerini sürdüren Kağıthane Polisi; söz konusu adresin 7 Ocak tarihinde mühürlendiğini, ancak iş yeri sahibi S.D.'nin mührü kırarak iş yerini tekrar faaliyete geçirdiğini tespit etti. İş yeri sahibi S.D. hakkında "Mühür Bozma" suçundan işlem yapılırken, iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.