Kocaeli Valiliği uyardı! Kuvvetli rüzgâr ve fırtına geliyor

Kocaeli Valiliği tarafından, akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada Pazartesi günü kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi. O açıklamada şu ifadeler eyer verildi. "Bölgemizde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor, dikkatli ve tedbirli olalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın (Pazartesi) Marmara bölgesi genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Yarın akşam saatlerinden sonra fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"