Kocaeli’nde sokağa çıkan 196 kişi cezayı yedi

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli genelinde Cumartesi günü yapılan uygulamalarda 697 iş yeri denetlenirken, 14 bin 348 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 4, maske takma kuralına uymayan 38 ve, yasaklanan yerlerde sigara içen 8 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 1 ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 6 iş yerine idari para cezası kesildi. Kocaeli'nde en fazla ihlal edilen kural ise sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Tam 196 kişiye bu ihlalden dolayı idari para cezası uygulandı.

Toplam 253 idari para cezasının kesildiği uygulamalarda, yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 111 kişi yakalandı.