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KOGACE ’yu unutmadı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteci – Yazar ’yu katledilişinin 28’inci yıl dönümünde, İzmit’te adını taşıyan parkta düzenledikleri tören ile andı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 24.1.2021 12:23 ABONE OL
KOGACE Uğur Mumcu’yu unutmadı

Ankara'da, 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci- yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yıl dönümünde İzmit'te isminin verildiği parkta anıldı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti(KOGACE) tarafından düzenlenen törene koronavirüs tedbirleri ve hafta sonu uygulanan kısıtlamalar nedeniyle katılım asgarı seviyede oldu.

"KARANFİL BIRAKILDI"

KOGACE Başkanı Cemal Kaplan törende yaptığı konuşmada, "Uğur Mumcu bu ülkenin aydın kalemlerinden biriydi. Ölümünün 28'nci yılı vesilesiyle her yıl olduğu gibi yine Uğur Mumcu Parkı'nda bir araya geldik. Pandemi koşullarından ötürü bu sene kısıtlı bir katılımla programımızı gerçekleştiriyoruz. Uğur Mumcu halkın vicdanı olan biri isimdi. Yaptığı çalışmalardan ötürü suikasta kurban gitti" dedi. Anma töreni, vatandaşların Uğur Mumcu büstüne karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

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KOGACE Uğur Mumcu’yu unutmadı
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