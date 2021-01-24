Lider sahneye çıkıyor! Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda?

VİNCENT ABOUBAKAR VE CYLE LARİN İKİLİSİ BU MAÇI BEKLİYOR

Beşiktaş'ın muhteşem ikilisi Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, bu akşamki mücadelede şovlarına kaldıkları yerden devam etmek istiyor. Bu sezon birlikte 25 gole imza atan formda isimler, Göztepe karşısında da fileleri havalandırıp Kara Kartal'ın zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

VİDA, MENSAH VE GHEZZAL SINIRDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Göztepe maçında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) yendi. Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.