Lüks otomobiller küle döndü

Arnavutköy'de ayakkabı malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrika bahçesinde biri kamyonet ikisi lüks otomobil yanarak küle döndü. Fatih Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı malzemeleri üreten fabrikanın bahçesinde dün 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçede bulunan ve ayakkabı üretiminde kullanılan malzemeler yanmaya başladı. Fabrika bahçesindeki alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, fabrikanın çevresinde bulunan binalara sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Ancak yangın sırasında bahçede bulunan iki lüks otomobil ile bir kamyonet tamamen yandı.