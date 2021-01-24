Malatya’da 1 yılda 6 bin depremzede aileye yeni konut inşa edildi

Malatya'da yaklaşık 2 milyar liralık yatırımın yapıldığını söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 234 bin bağımsız bölümde hasar tespitinin yapıldığını kaydetti.

Depremin üstünden yaklaşık 1 yıl geçti. Bu süre içerisinde Malatya'da depremzedeler için 6 bin konut inşa edilirken, 2 bin 900 acil ve ağır hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirildi. 68 bin binada yaklaşık 234 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yürütüldü. Depremin yaralarını sarmak için el ele veren Malatya halkı kısa süre içerisinde normal hayata dönmek için büyük çaba gösterdi.

24 Ocak Malatya depreminin yol açtığı yıkımın izlerini silmek için her türlü gayreti gösterdiklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, kentte 6 bin yeni konutun tüm sosyal altyapısıyla birlikte inşasının sürdüğünü ve Haziran ayına kadar etaplar halinde tamamının hak sahiplerine teslim edilmiş olacağını söyledi.

Depremin yaşandığı gün hayatını kaybeden vatandaşların acılarının halen yüreklerde hissedildiğini aktaran Milletvekili Çakır, kederli ailelere başsağlığında bulunarak sözlerine başladı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci hassasiyetle takip ettiğini ve Malatya ziyaretlerinde de belirttikleri gibi Malatya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Milletvekili Çakır, 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası devlet ve milletin el ele vererek tüm imkanların depremzedeler için seferber edildiğini aktardı.

Malatya genelinde yapımı devam eden ve tamamlanan deprem konutlarının ihale bedelinin yaklaşık 2 milyar lira olduğunu ve salgın sürecinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Çakır, yine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yöresel mimariye uygun şekilde binaların inşa edildiğini belirtti.

Depremin ardından ilçelerde devam ettirilen çalışmalarda depremin yaraları sarılırken tarım köy uygulamalarının da bir yandan sürdürüldüğünü anımsatan Milletvekili Çakır, kırsal kesimlerde içinde hem ev hem de ahırların bulunduğu yapılan inşa edildiğini hatırlattı.

Yapım çalışmaları devam ederken kentsel dönüşüm ayağının da unutulmadığını belirten Milletvekili Çakır, ağır hasar gören 7 bin binanın, 2 bin 900 acil ve ağır hasarlı olan kısmının yıkılarak hem 6 bin adet depremzede konutlarının inşasını, hem de olası bir depremde daha vatandaşların can güvenliğinin sağlamak için çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Nisan ve Haziran aylarında büyük ölçüde konutlarda anahtar teslimlerinin yapılacağını müjdeleyen Milletvekili Çakır, "Eski Malatya Mahallesinde 472, Gelinciktepe bölgesinde de 1533 adet konut yapılıyor. Gelincik Tepesinde 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etap teslim aşamasına geldi. Eski Malatya Mahallesindeki konutlarımızda 25 bloktan oluşan 472 adet konutumuzu Nisan ayında teslim ediyor olacağız. Devletimiz ve milletimiz deprem sürecinde el ele verdi ve yaralar hızlıca sarılmaya başladı. Allah'ın izniyle en kısa süre içerisinde çalışmalarımız sonlanacak. Milletvekili arkadaşlarımız ve Belediye Başkanlarımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Allah'ın izniyle AK Parti hükumeti olarak vatandaşın boynunu bükük bırakmayacağız." sözlerini kullandı.