Malatya’da deprem sonrası yapılan konutlar 25 bin kişiye sıcak yuva olacak

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak 2020'de Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da bu yılın haziran ayı sonuna kadar tamamı bitirilmesi planlanan konutların 25 bin kişiye sıcak yuva olacağını kaydetti.

Elazığ Sivrice merkezli depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi. Söz konusu ilçelerde evleri hasar gören ailelere ilk etapta 5 bin 948 çadır dağıtımı yapıldı, kırsal kesimlerde 650 konteyner kuruldu. Hasar tespit çalışmalarında, kent genelinde 72 bin 808 binada inceleme yapıldı ve 7 bin 480 binanın ağır ve yıkık hasarlı olduğu tespit edildi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Doğanyol İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay ile birlikte depremin birinci yıl dönümünde 4 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'nın Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu. Çalık, depremin meydana geldiği andan itibaren devletin tüm imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğini ve kent genelinde depremden etkilenen ailelere bugüne kadar toplamda 74 milyon 706 bin lira ayni ve nakdi yardım gerçekleştirildiğini söyledi.

"5 BİN 24 KONUTUN İHALESİ YAPILDI"

Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla TOKİ tarafından kent genelinde 5 bin 24 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini, Yeşilyurt ilçesindeki deprem konut projelerinin ise hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını belirterek, kent genelinde inşası süren konutlardan 525'inin kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildiğini, etaplar halinde tüm konutların haziran ayı sonuna kadar bitirilerek yaklaşık 25 bin kişiye sıcak yuva olacağını ifade etti.

"DEPREM KONUTLARININ İHALE BEDELİ YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRA"

Öznur Çalık, depremden etkilenen vatandaşların devletine sadakati, vatanperverliği, fedakarlığıyla bu çalışmaların hızlı şekilde devam etmesine ve bitmesine katkı sağladığını dile getirerek, "Sosyal donatılarıyla, oyun alanlarıyla, modern bir şekilde üretilen afetten uzak dayanıklı konutlarda, binalarda vatandaşlarımız güle güle oturacaklar" diye konuştu. Çalık, kentteki deprem konutlarının ihale bedelinin yaklaşık 2 milyar lirayı bulduğunu sözlerine ekledi. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, depremin birinci yıldönümünde bu tür büyük acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.