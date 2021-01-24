Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul ve birçok ilimizde kar yağışı geri dönüş yapıyor!

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul için yoğun kar yağışı tahminlerinde Perşembe gününe dikkat çekildi. Soğuk hava sistemi kar bırakmadan önce İstanbul ve Trakya arasında gidip geleceği ve kıyı kesimlere bu tarihten önce de kar yağışı bırakabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesin yer alan 5 günlük hava raporunda, Türkiye'nin birçok bölgesinin yeniden kar yağışının etkisi altına aldığı görülüyor.

Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinin haftaya Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

24 OCAK METEOROLOJİ HAVA DURUMU VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.