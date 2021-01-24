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’den ve kar yağışı uyarısı! İstanbul ve birçok ilimizde kar yağışı geri dönüş yapıyor!

’den ve kar yağışı uyarısı peş peşe geldi. Geçtiğimiz haftalarda yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı gelecek hafta yeniden etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin haritasına göre, haftaya Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Bugün ise Batı kesimlerinden İzmir, Çanakkale ve Balıkesir başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu uyarılarına dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.1.2021 07:05 Son Güncelleme: 24.1.2021 07:07 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul ve birçok ilimizde kar yağışı geri dönüş yapıyor!

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya ilişkin kar yağışı ve yağmur uyarısı geldi. Özellikle İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağı belirtilirken sıcaklık değerlerinin düşeceği bildirildi. Kar ve yağmur yağışları barajlardaki doluluk oranlarının artmasında büyük rol oynarken MGM'nin yayımladığı orta ve uzun vadeli tahmin haritasında sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinin 3 ila 7 derece altına düşeceğini ifade edildi. Öte yandan Perşembe günü ülkenin çok büyük bir kısmının kar yağışıyla beraber beyaza bürüneceği bildirildi. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu raporu!

METEOROLOJİ UYARDI: KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜŞ YAPIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporuna göre, geçtiğimiz haftalarda ülkenin büyük kesiminde etkili olan kar yağışları yurda geri dönüş yapıyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülürken, yeni bir soğuk hava sisteminin Edirne'den giriş yapacağı söyleniyor. İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde etkili olacak kar yağışları barajlardaki doluluk oranları içinde umut oluyor…

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul için yoğun kar yağışı tahminlerinde Perşembe gününe dikkat çekildi. Soğuk hava sistemi kar bırakmadan önce İstanbul ve Trakya arasında gidip geleceği ve kıyı kesimlere bu tarihten önce de kar yağışı bırakabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesin yer alan 5 günlük hava raporunda, Türkiye'nin birçok bölgesinin yeniden kar yağışının etkisi altına aldığı görülüyor.

Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinin haftaya Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

24 OCAK METEOROLOJİ HAVA DURUMU VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

İSTANBUL 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA -2°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul ve birçok ilimizde kar yağışı geri dönüş yapıyor!
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