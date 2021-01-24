Metrobüste unutulan bilgisayarı alıp kaçtı! Kamera görüntülerinden yakalandı!

İstanbul'da bindiği metrobüste bir kişinin koltuk üzerinde unuttuğu içerisinde 15 bin liralık bilgisayar bulunan çantasını görevlilere veya polislere teslim etmek yerine çalarak kayıplara karışan şüpheli yakalandı. Şüpheli F.K.'nın koltukta unutulan çantayı alarak içerisini kontrol ettiği ve ardından da çantayla birlikte araçtan inerek uzaklaştığı o anlar, metrobüste bulunan güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay, İstanbul'un Şişli İlçesi'nde bulunan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda 15 Ocak Cuma günü meydana geldi. İddialara göre; A.B. isimli bir yolcu; Zincirlikuyu'da metrobüsten indi. İçerisinde 15 bin lira değerinde bilgisayarının bulunduğu çantayı ise metrobüste oturduğu koltuğun üzerinde unuttu. Kısa bir süre sonra çantasını metrobüste unuttuğunu fark eden A.B. hemen durumu polise bildirdi. Çanta metrobüste bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, A.B.'nin bindiği ve çantasını unuttuğu aracı tespit etti ve araç içerisindeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

BİLGİSAYAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Mağdur A.B. araçtan indikten sonra metrobüste unuttuğu çantayı araçta bulunan bir başka yolcunun aldığı tespit edildi. Koltukta unutulan çantayı görevlilere vermek veya polislere teslim etmek yerine çaldığı tespit edilen ve kimliği saptanan şüpheli F.K., içerisinde bilgisayar bulunan çantayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli F.K'nın koltukta unutulan çantayı alarak içerisini kontrol ettiği ve ardından da çantayla birlikte araçtan inerek uzaklaştığı o anlar, metrobüste bulunan güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüpheli F.K., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Ele geçirilen çanta ve içerisindeki bilgisayar ise sahibine teslim edildi.