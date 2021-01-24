Midyat'ta 34 yıl önce terörün şehit ettiği vatandaşlar törenle anıldı

Terör Örgütü PKK tarafından 23 Ocak 1987 tarihinde Midyat İlçesi'ne bağlı Başyurt Köyü Efeler (Gunde Portî) Mezrası'nda katledilen 6'sı çocuk 10 kişi için anma töreni düzenlendi. Şehitler için mezarları başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anma törenine, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Midyat Şube Başkanı Bedrettin Doğan, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

"DEVLETİMİZİN AZİM VE KARARLILIĞI PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BİTİRME NOKTASINA GETİRMİŞTİR"

Törende konuşan Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, "Kalleş, hain PKK terör örgütü tarafından ne yazı ki burada, bu mezramızda 6'sı çocuk olmak üzere toplam 10 vatandaşımız hunharca, hiç bir suçu, hiç bir kabahati olmadığı halde, kendi evlerinde sıradan yaşarken bu terör örgütünün zulmüne uğradı. Ve hala uğramaktadır ne yazık ki vatandaşlarımız. Birilerin, bu coğrafyada yaşayan insanlarımızı, Kürt kardeşlerimizi kendi emellerine alet etmektedir. Ve bunun geçmişi 34 yıl öncesine dayanıyor ne yazı ki ve hala bu zulüm devam edilmeye çalışılmaktadır. Ama devletimizin azim ve kararlılığı PKK terör örgütünü bitirme noktasına getirmiştir. Ve inşallah bu sene onların son yılı olacaktır, son kışı olacaktır. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, geride kalan yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin ve rabbim tüm ülkemizi, tüm milletimizi bu tür hain terör örgütlerine ve işbirlikçilerine karşı muhafaza buyursun. Tekrar başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İLK İŞLEMİŞ OLDUĞU BEBEK KATLİAMIDIR, İLK VAHŞETTİR"

Terör saldırısında 3'ü kız ve 1 erkek çocuk kardeşi evleri basılarak şehit edilen Mehmet Şirin Akçay, "Allah hepinizden razı olsun, herkesin ayağına sağlık. Acımızı paylaştınız çokta memnun kaldık. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi tabi 1987 yılında bu olay oldu. Terör örgütünün ilk işlemiş olduğu bebek katliamıdır, ilk vahşettir. Bunlar benim kardeşlerimdi. En büyüğü 7 yaşında, en ufağı 1,5 yaşında masum bebeklerdi bunlar. Terör örgütü eve girdiği zaman bu çocukların başlarında ne anaları vardı ne babaları vardı, fakat acımadılar, şehit ettiler. Öfkemizi diri tutmak için, acımızı diri tutmak için toplanırız. Her sene bizim taziyemizdir ve biz ölünceye kadar bu taziye devam edecektir. Bizim hiç bir şekilde bu acıyı unutmamız mümkün değildir, tarifi de mümkün değildir. Çünkü bu bebeklerin katilleri şuan kandil de yaşayan teröristlerdir, militanlardır. Bu zihniyet sadece bizim bebeklerim mi katletti? Hayır. Yuvalı'da da çocukları katletti. Biz hiç bir katliamı unutmayacağız. Bölgede yaşanmış bütün acıları kendi acımız olarak hissederiz. Bunu da unutmayacağız, Allah'ın izniyle her zaman da mücadele edeceğiz." dedi.