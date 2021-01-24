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MPİ ile sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Ocak 2021 hızlı bilet sorgulama ekranı!

tarafından haftanın iki günü gerçekleştirilen sonuçları için geri sayım başladı. MPİ canlı yayınında noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişte 237 bin 112 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Bu noktada vatandaşlar ne zaman saat kaçta açıklanacak? Sorusuna ait araştırmalara başladı. İşte 24 Ocak 2021 Şans topu sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.1.2021 17:48 ABONE OL
MPİ ile Şans topu sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango 24 Ocak 2021 Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı bugün de binlerce vatandaşın araştırma konusu haline geldi. MPİ canlı yayınında gerçekleştirilen çekilişin sonucunda ikramiyenin sahibi belirlenecek. Online ekranda veya bayilerden bilet dolduran kişiler sonuçların açıklanacağı o saat için geri sayıma başladı. Peki, Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango canlı yayını ile Şans topu sonuçları bilet sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI!

Her hafta Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilen Şans topu çekilişi bu akşam 20.00'da başlayacak çekilişle belli olacak. Sonuçların sorgulama işlemini sabah.com.tr üzerinden yapabilir haberimizden kazanan numaralara erişebilirsiniz…

Şans Topu'nun bu akşam düzenlenen çekilişi saat 20:00'da gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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MPİ ile Şans topu sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango 24 Ocak 2021 Şans topu sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!
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