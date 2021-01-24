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İki çocuk annesi erkeklere taş çıkarıyor! Sanayide bu işi yapıyor...

Uzunköprü'de yaşayan Eylem Kuşçu, "Kadınlar her işi yapabilir" dedi. Eşinin sanayideki dükkanında işe girdi. “Oto boyacılığı” yapan iki çocuk annesi, bu işi erkeklerden daha iyi yapabildiğini de herkese gösterdi...

İHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 09:24 Son Güncelleme: 24.1.2021 09:58 ABONE OL
İki çocuk annesi erkeklere taş çıkarıyor! Sanayide bu işi yapıyor...

Uzunköprü ilçesinde 2 çocuk annesi olan Eylem Kuşçu, sanayide eşinin yanında oto boyacılığı yapıyor. İşini özveriyle yapan 37 yaşındaki Eylem Kuşçu, sanayi sitesinde erkeklerin egemen olduğu yerde aynı zamanda toplum baskısını yendi.

Oto boyacılığında erkeklere taş çıkartan kadın, 12 yıldır sanayi işinde çalıştığını belirtti.

12 YILDIR ÇALIŞIYOR

Eşi sayesinde bu işe başladığını ifade eden Kuşçu, "Eşim bana bir işçi gibi davrandı. O şekilde davranmasaydı ben bu mesleği öğrenemezdim. Seviyordum arabalar ile uğraşmayı. Toplamda 12 yıldır sanayi içindeyim. Başta oto yıkamacı olarak başladım, daha sonradan oto boya işine döndüm" dedi.

Oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor | Video

"TOPLUM BASKISINI YENDİM"
Toplum baskısının üzerinde olduğunu da ifade eden Kuşçu, erkeklerin egemen olduğu bir topluluğun içine girdiğini ve baştan kötü yorumlar aldığını da belirtti.


Kuşçu, şöyle devam etti: "Bu yüzden başta kötü yorumları aldım, daha sonra insanlar benim burada çalıştığımı gördüler, çocuklarımı getirdiğimi, çocuklarımla beraber mücadele verdiğimi görünce daha farklı yorumlar almaya başladım. Toplum baskısını yendiğimi düşünüyorum."

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İki çocuk annesi erkeklere taş çıkarıyor! Sanayide bu işi yapıyor...
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