Erkek arkadaşıyla kavga eden Faslı turist öfkeden çılgına döndü

Otel sahibinin arkadaşı Razzok Kıyı, "Otele bu sabah yerleştiler 1-2 saat sonra olay çıkardılar. Kadın, arkadaşıyla problem yaşamış, odadaki televizyon masa ve yatak odasını dahi kırmış. Polis geldi, kadın polise vurdu ve itti. Hap mı içmiş ne yapmış bilmiyoruz. Bütün oteli ayağa kaldırdı. Müşteriler rahatsız oldu, aileler var burada. Polis onları alıp karakola götürdü" diye konuştu.