Özel masa dizayn etmişlerdi: 31 bin lira ceza yediler

İstanbul Büyükçekmece'de Koronavirüs denetimleri kapsamında denetimlerde bulunan polis, açık olduğunu tespit ettiği bir iş yerine baskın düzenledi. Büyükçekmece Polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 8 kişiye toplamda 31 bin lira ceza kesildi. İş yerinde yapılan aramalarda ise kumar oynamak için özel olarak dizayn edilen masa ve birçok malzemeye de el konuldu.

Büyükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Kordon Boyu Caddesi'nde 22 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde devriye gezen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen polis, içeride bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayarak kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplamda 31 bin 221 lira idari para cezası kesti. İçeride bulunan kişilerin üst aramalarını gerçekleştiren polis, üzerinden 2.36 gram uyuşturucu madde çıkan Z.G. isimli bir kişiye de "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem uyguladı.

ÖZEL DİZAYN MASA BULUNDU

Adreste gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kumar oynamak için özel olarak dizayn edilmiş 3 metre uzunluğunda masa ile kumar oynamak için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda pul ve kart ele geçirildi. İş yeri sahibi olduğu belirtilen H.U. hakkında "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan cezai işlem uygulanırken, söz konusu iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.