Polis tekerlekteki çamur lekesinden yola çıktı... Uyuşturucu zulasını patlattı

İstanbul Emniyeti, araçlarıyla uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait aracın tekerleğindeki çamur izlerinden yola çıkan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüphelilerin ormanlık alanda gizledikleri uyuşturucu madde zulasını patlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 725 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, A.K. ve U.A. isimli şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

İstanbul Pendik'te, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; A.K. ve U.A. isimli iki şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı aracı takibe alan polisler, 23 Ocak Cumartesi günü bir operasyon düzenledi. A.K. ve U.A., uyuşturucu sevkiyatı yaptığı araçla birlikte Tuzla Tepeören Mahallesi'nde yakalandı.

ÇAMUR LEKESİ ELE VERDİ

Şüphelilerin kullandığı araçta denetimlerde bulunan polis, aracın tekerleğinde bulunan çamur lekelerini fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, aracın geldiği yöndeki çamur izlerini takip etmeye başladı. İzlerin Tepeören Mahallesi Kurtdoğmuş Yolu üzerinde bulunan ormanlık alana gittiğini tespit eden Pendik Polisi, ormanlık aranda arama çalışması başlattı. Yapılan aramaların ardından bir çam ağacının altına gizlenmiş halde içerisinde uyuşturucu madde bulunan bir poşet ele geçirildi. Poşetin içerisinden çıkan 725 gram uyuşturucu madde, 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 620 liraya el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan A.K. ve U.A. hakkında; sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesilirken "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veye Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Ocak Pazar günü adliyeye sevk edildi.