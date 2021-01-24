Polisi görünce kaçmaya başladı; yakayı ele vardı

İstanbul Şişli'de ilçe genelinde devriye gezen polis ekipleri; kendilerini görünce kaçmaya çalışan bir kişiyi, durumundan şüphelenerek gözaltına aldı. B.T. isimli şüphelinin, emniyetteki işlemleri sırasında üç farklı hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Yaşının küçük olduğu belirtilen B.T.'nin girdiği iş yerlerinde hırsızlık yaptığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.

Şişli'nin Eskişehir Mahallesi'nde 20 Ocak Çarşamba günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: B.T. isimli şüpheli devriye gezen polis ekiplerini görünce panikleyerek kaçmaya başladı. Durumu fark eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri ise durumundan şüphelendiği B.T.'yi kısa bir kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Konu hakkında, daha önce hırsızlık ihbarında bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Şişli Polisi, şüpheli B.T.'nin, ilçe sınırları içerisinde yaşanan üç hırsızlık olayının faili olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., 21 Ocak Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.