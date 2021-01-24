Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polisi görünce kaçmaya başladı; yakayı ele vardı

Polisi görünce kaçmaya başladı; yakayı ele vardı

Şişli’de ilçe genelinde devriye gezen polis ekipleri; kendilerini görünce kaçmaya çalışan bir kişiyi, durumundan şüphelenerek gözaltına aldı. B.T. isimli şüphelinin, emniyetteki işlemleri sırasında üç farklı hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Yaşının küçük olduğu belirtilen B.T.’nin girdiği iş yerlerinde hırsızlık yaptığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 24.1.2021 09:32 ABONE OL
Polisi görünce kaçmaya başladı; yakayı ele vardı

İstanbul Şişli'de ilçe genelinde devriye gezen polis ekipleri; kendilerini görünce kaçmaya çalışan bir kişiyi, durumundan şüphelenerek gözaltına aldı. B.T. isimli şüphelinin, emniyetteki işlemleri sırasında üç farklı hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Yaşının küçük olduğu belirtilen B.T.'nin girdiği iş yerlerinde hırsızlık yaptığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.

Şişli'nin Eskişehir Mahallesi'nde 20 Ocak Çarşamba günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: B.T. isimli şüpheli devriye gezen polis ekiplerini görünce panikleyerek kaçmaya başladı. Durumu fark eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri ise durumundan şüphelendiği B.T.'yi kısa bir kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Konu hakkında, daha önce hırsızlık ihbarında bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Şişli Polisi, şüpheli B.T.'nin, ilçe sınırları içerisinde yaşanan üç hırsızlık olayının faili olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., 21 Ocak Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polisi görünce kaçmaya başladı; yakayı ele vardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA