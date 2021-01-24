Rehin alınan gemicinin ağabeyi: Hayırlı haberlerini bekliyoruz

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Liberya bayraklı Mozart adlı Türk konteyner gemisinde görev yapan 48 yaşındaki evli 2 çocuk babası Halil Gülçür'ün Mersin'in Tarsus İlçesi'nden bulunan abisi Akay Gülçür, "Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girmiş sağolsun. Kardeşimin hayırlı haberlerini bekliyoruz" dedi.



Halil Gülçür'ün ağabeyi Akay Gülçür

Liberya bayraklı M/V Mozart gemisinde görev yapan ve kaçırılan 15 gemiciden biri olan 48 yaşındaki Halil Gülçür'ün memleketi Mersin'in Tarsus İlçesinde bulunan abisi Akay Gülçür, "Kardeşim Güney Afrika'da gemide çalışıyor. Kaçırıldığını televizyonlardan öğrendiğim. Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girmiş sağolsun. Sayın bakanlar, Dışişleri Bakanı hepsi devrede. Oradaki bütün büyükelçileri uyarmışlar. Hayırlı bir haber bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. 10 yıllık gemici. Devletimize güveniyorum" diye konuştu.



Gemici Halil Gülçür