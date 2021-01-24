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Sağlık çalışanlarının fedakarlığı göz yaşarttı

’a bağlı Çaygeldi Köyünde bir yürüyen hastane. Müdürü Serdal Türkoğlu sosyal medya hesabından Muş’taki sağlık çalışanlarının fedakarlığını paylaştı. Sağlık çalışanları -30 derecede, yoğun karlı alanda yürüyerek Covid-19 aşısını köye ulaştırıyor.

MURAT YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.1.2021 21:15 ABONE OL
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı göz yaşarttı

Muş'a bağlı Bulanık İlçesinin Çaygeldi Köyünde görüntülenen sağlık ekibi, tüm sağlık çalışanlarının içinde bulunduğumuz pandemi döneminde sergilediği fedakarlıkları bir kez daha ortaya koydu. Muş İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, -30 derece ve yoğun karlı alana rağmen köye aşı götürmeye çalışan sağlık ekibinin fedakarlığını ve azmini gözler önüne serdi.

"YÜRÜYEN HASTANE"

Aşı ekibi arabanın çıkmadığı alanda inip yürüyerek aşıyı hastalara ulaştırdı ve tüm sağlık çalışanlarının azmini bir kez daha ortaya serdi. Sağlık Müdürü Türkoğlu, sağlık ekibi için "Yürüyen Hastane" ifadelerini kullandı.

İNANILMASI GÜÇ FEDAKARLIK

İşte iç Sağlık Müdürünün yapmış olduğu o paylaşım: "Muş'ta Bulanık Çaygeldi köyü yolu burası. Yoldakiler de aşı ekibi. Havanın -30 dereceyi bulduğu zorlu kış şartlarında, Türkiye'de aşının en ücra noktalara kadar nasıl ulaştırıldığının , sağlık çalışanın mücadelesinin, emeğinin ne kadar kutsal olduğunun bir belgesi.... Türkiye'nin covid-19 ile mücadelesindeki başarısının anahtarı.... En öndeki şoför aracını getirebildigi yere kadar getirmiş, sonrasında ekibine yol açma görevini sürdürmeye devam ediyor, ebe hanım aşı çantasındaki aşıyı bu sefer dışardaki soğuktan korumaya çalışıyor.... anestezi teknikeri olası bütün durumlara karşı hazır, acil durum çantası elinde.... En arkada doktor, hastasının can kaynağını -oksijen tüpünü sırtlanmış.... Bir fotograf değil sadece bu, yürüyen bir hastane..."

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Sağlık çalışanlarının fedakarlığı göz yaşarttı
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