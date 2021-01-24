Sağlık ekipleri hastayı 5 kilometre sırtında taşıdı

Batman'ın Sason ilçesi Mereto Dağı eteklerinde, kar ve çığ nedeniyle yolu kapanan Yürekli köyünde rahatsızlanan Übeyit Çakır (55), 3 kilometre köylülerin omuzlarında 2 kilometre ise sağlıkçıların kızağa çevrilen sedyesinde taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Nefes darlığı çeken Übeyit Çakır'ın ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleriyle birlikte hastaya ulaşmak için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri yol açma sırasında bölgede 3 ayrı yere çığ düştü.

Bunun üzerine köylüler ve sağlık görevlileri 2 kez karşılıklı olarak yürüyerek buluşmaya karar verdi. 2 denemede de yoğun kar ve tipi nedeniyle başarılı olunamadı. Üçüncü denemede köylüler, kapalı olan 5 kilometrelik yolun 3 kilometresinde omuzlarında taşıdıkları Çakır'ı, yolun geriye kalan 2 kilometresini yürüyen sağlık görevlilerine ulaştırmayı başardı. Canları pahasına yılmadan yola çıkan 112 sağlık ekipleri sonunda 55 yaşındaki hastaya ulaşmayı başardı. Hastayı omuzlarında sedye üzerinde kilometrelerce taşıyan sağlık ekipleri bir hayat kurtardı.

HASTAYI 5 KİLOMETRE OMUZLARDA TAŞIDILAR

O zorlu mücadeleyi anlatan sağlık ekibinden Nurten Bilen, "Sason'a 50 km mesafede olan köylerden birinde 55 yaşındaki Ubeyt Çakır adında bir köylü hastalandı. Yolda çok kar vardı ve çığ düşmesinden dolayı hastayı ambulansla almak mümkün değildi buna rağmen sağlık ekiplerimiz yola çıktı fakat yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine ikinci ekip yola çıktı fakat ikinci ekipte farklı bir noktada mahsur kaldı. Bir seferberlik ruhuyla çalışmaya devam ederek üçüncü ekibimiz yola çıktı. Yoğun bir mücadele sonucunda köye en yakın noktaya varılarak köylülerle temas kuruldu. Ekiplerimiz ellerindeki sedyeyle köye doğru yürüdü. Uzun bir yürüyüşten sonra hastayı sedyeye yerleştirdiğimiz gibi en hızlı biçimde ambulansa yetiştirdik. Çığ düşmesi sonucu yollar insanın normal yürümesine bile elverişli değilken hasta omuzlarda ve sedyede yaklaşık 5 km taşındı. Hastamız tedaviye alındı. Yoğun bir emek verildi ama hastanın hastaneye çok gecikme olmadan yetiştirilmiş olması ve tedavisine başlanması bizim için büyük bir mutluluktur" dedi.