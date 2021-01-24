Sahte belge 'Doktor'u yakalandı

İstanbul Havalimanı polisinin sahte seyahat belgeleri ile havayolu ile gerçekleştirilmeye çalışılan yasadışı göçe karşı yürüttüğü başarılı çalışmalar devam ediyor. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte belgelerle yakalanan kişilerin ifadeleri ve yaptığı risk analiz çalışmaları sonunda havalimanında son 6 ayda yakalanan sahte pasaport ve seyahat belgelerinin çoğunu düzenleyen kişinin "Doktor" lakaplı 49 yaşındaki Ö.T., olduğunu tespit etti. Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından Ö.T.,'nin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.

SAHTE BELGELER ARASINDA HER ŞEY VAR

Operasyonda çeşitli havayolu şirketlerine ait bin adet boarding kartı, farklı ülkelere ait 52 adet sahte pasaport, 24 adet sahte gemi adamı belgesi, 34 farklı ülkeye ait oturum kartı, çeşitli ülkelere ait 6 adet sürücü belgesi, 7 adet kimlik kartı, 124 adet farklı ülkelere ait damga, 1 adet mor ışık cihazı, 9 adet farklı ülkelere ait seyahat belgesi, 28 adet pasaport kimlik sayfası, 23 adet farklı ülkeler ait vize, 2 adet hudut kapısı formu ele geçirildi.

6 AYDA 2 BİN 400 BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Sahte belgeleri 2 bin dolar karşılığında düzenlediği belirlenen 'Doktor' lakaplı Ö.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Havalimanı'nda son 6 ayda başta sahte pasaport olmak üzere ele geçirilen 2 bin 400 adet sahte seyahat belgesinin çoğunun düzenleyicisi olduğu belirlenen Ö.T.,'nin ayrıca 2019 aralık ayında İstanbul Havalimanı'ndan aynı uçakla Fransa'ya giderken yakalanan 34 kişinin sahte belgelerini de düzenlediği tespit edildi.