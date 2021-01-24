Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Hakkari'de vatani görevini yaptığı sırada hain teröristlerin tuzakladığı EYP'nin (el yapımı patlayıcı) patlatılması sonucu ağır yaralanan Sözleşmeli piyade er Selim Gedik şehit oldu.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan Gedik ailesinin 20 yaşındaki oğlu Selim Gedik, bir süre önce vatani görevini yapmak için Hakkari'ye gitti. Askerliğini piyade er olarak yapan Gedik, Hakkari Yüksekova Derecik Yeşilova karayolunda hain teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu ağır yaralandı.

Geçen 20 Ocak 2021 günü yaşanan olay sonrasında ilk müdahalesi yapılan Gedik, askeri helikopter ambulansla Van'daki hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrasında GATA'ya sevk edilen sözleşmeli piyade er Selim Gedik 4 günlük yaşam savaşını kaybetti ve Şehit oldu.