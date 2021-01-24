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’da güvercin ihaleleri İnternetten yapılıyor

’da vazgeçilmezi güvercin ihaleleri pandemi nedeniyle internetten yapılmaya başlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.1.2021 10:35 ABONE OL
Şanlıurfa’da güvercin ihaleleri İnternetten yapılıyor

Şanlıurfa halkının güvercin tutkusu pandemi nedeniyle internete taşındı. Pandemi öncesinde her akşam kuş kahvelerinde canlı olarak yapılan güvercin ihaleleri artık internet ortamında gerçekleşiyor.

Güvercin meraklıları, internet ortamında paylaşılan güvercinleri sahiplenerek tutkularını sürdürüyor.

Çocukluğundan beridir kuş tutkunu olduğunu ve en kıymetli dostlarının kuşlar olduğunu söyleyen Ahmet Dağdevren, daha önce her hafta sonu ihaleye katıldığını belirtti.

Dağdevren; "Şanlıurfa'da kuşçuluk bir sektör oldu. Çok yüksek fiyatlarla kuşlar alınıp satılıyor. Kuşçulukla ailesini geçindirenler var. Kuş besleyen insanlara, hayvanlara kıymet verir. Kuşçuluk kuyumculuktan dahi çok farklı bir meraktır. Bu kuşları gözümüz gibi bakarız. Onlara yem verir, rahatsızlanınca ilacını veririz. Bizim zevkimiz havadadır. Ben zevk için güvercin besliyorum Daha önce her akşam canlı olarak güvercin ihaleleri yapılırdı. Pandemiden dolayı yapılmıyor güvercin ihaleleri şimdi İnternetten yapılıyor." dedi.

Öte yandan Şanlıurfa'da vatandaşlarca yetiştirilen kuşların sahiplenmenin bedeli; 100 lira ila 100 bin lira arasında değişiyor.

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Şanlıurfa’da güvercin ihaleleri İnternetten yapılıyor
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