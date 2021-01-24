Şanlıurfa'da sessiz pazar

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Şanlıurfa tam uyum gösterdi.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 25 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa'nın işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Şanlıurfa'da ana ve çevre yollar ile Cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi.

Kentin en kalabalık meydanlarından olan Atatürk Bulvarı ve Topçu Meydanı da boş kaldı. Yasağın başlamasının ardından polis ekipleri ana cadde ve mahallelerde uygulama yaptı. Şanlıurfa valisi Abdullah Erin kuralara uyan Şanlıurfalılara teşekkür etti.