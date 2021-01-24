Şanlıurfa'da soğuk havada sokakta kalan vatandaşa sahip çıkıldı

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle dondurucu soğukla mücadele veren sokakta yaşayan yabancı uyruklu vatandaşa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Eyyübiye Belediyesi sahip çıktı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Asya Mahallesi'nde 5170. Sokak'ta dün gece evsiz bir vatandaş, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bilgisi üzerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz ekipleri sahip çıktı.

Kentte yağan kar ve eksiye ulaşan soğuk hava en çok sokakta yaşayan vatandaşları etkiledi. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Asya mahallesinde dondurucu soğukta evsiz dışarıda kalan yabancı uyruklu vatandaşa ulaştı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin talimat ile Eyyübiye belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz ekipleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçerek yaşlı adamı bulunduğu yerden araçla alarak ilk başta sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Burada ilk tedavisi ve kontrolleri tamamlanan vatandaş rehabilitasyon merkezi, izolasyon birimine alındı. Vatandaş, izolasyon biriminde kalırken sağlık raporu, kimlik ve daha rahat bir ortamda kalması için uygulanacak hizmet modeli ile ilgili çalışmaların devam edeceği öğrenildi.