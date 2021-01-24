Şanlıurfa’da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 şahıs takibe alındı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda sokak satıcısı 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır vaziyette 14 parça halinde 50 gr'lık toz esrar, 2 parça halinde 1.81 gr'lık metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adliyeye sevk edildi.