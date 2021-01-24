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’da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

'nın Viranşehir İlçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.1.2021 11:42 ABONE OL
Şanlıurfa’da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 şahıs takibe alındı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda sokak satıcısı 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır vaziyette 14 parça halinde 50 gr'lık toz esrar, 2 parça halinde 1.81 gr'lık metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adliyeye sevk edildi.

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Şanlıurfa’da torbacı operasyonu: 2 gözaltı
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