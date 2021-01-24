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'da uyuşturucu operasyonu, 9 kişi tutuklandı

’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.1.2021 14:05 ABONE OL
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu, 9 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Önceki gün polis ekiplerince merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda 5 kilogram esrar, 107 gram sentetik uyuşturucu ve 10 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu, 9 kişi tutuklandı
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